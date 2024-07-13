43 yaşındaki şahıs aracının içerisinde ölü bulundu

Yayınlanma: 13.07.2024 - 08:13

Güncelleme: 13.07.2024 - 09:49

Olay, Sandıklı ilçesi Şirinevler Mahallesi Güneş Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 CZR 773 plakalı park halindeki araç içerisinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde uzun süre kaldığını fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın direksiyon başında henüz belirlenemeyen bir nedenle öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede şahsın kimliğinin A.B., olduğunu fark etti.

Olay sonrası şahsın cenazesi otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.