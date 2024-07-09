69 yaşındaki adam sokak ortasında ölü bulundu

Konya’da 69 yaşındaki adam sokak ortasında ölü bulundu. Talib El Sayel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:10
69 yaşındaki adam sokak ortasında ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Kurtdereli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın 69 yaşında Suriye uyruklu Talib El Sayel olduğu tespit edildi. 

Ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Talib El Sayel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


konya haberleri ölü bulundu haberleri erkek haberleri

İlgili Haberler

Apart dairede şüpheli ölüm: Genç kadın ölü bulundu

Apart dairede şüpheli ölüm: Genç kadın ölü bulundu
Ankara’da 15 köpek ölü bulundu

Ankara’da 15 köpek ölü bulundu
Teknesinde yaşayan adam ölü bulundu

Teknesinde yaşayan adam ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler