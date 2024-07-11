Taksim’de şüpheli ölüm: Bankta ölü bulundu
Taksim Meydanı’nda kimliği belirsiz bir kişi, uzandığı bankta ölü bulundu. Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs sabah erken saatlerde Taksim Meydanı’ndaki banklara uzandı.
Şahsın uzun bir süre hareketsiz kalması üzerine çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bankta uzanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
30’lu yaşlarda olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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