44. İstanbul Maratonu başladı

06 Kasım 2022 Pazar, 09:51

44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Paten yarışıyla başlayan koşuda, 2. start ise tekerlekli sandalye sporcuları için verildi.

Elit kategorideki atletlerin startının verilmesinden sonra ise 8 kilometrelik halk koşusu başladı.

60 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği N Kolay İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu.