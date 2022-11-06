44. İstanbul Maratonu başladı

44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan İstanbul Maratonu'na 60 bin kişi katıldı.

İHA
06 Kasım 2022 Pazar, 09:51
44. İstanbul Maratonu başladı
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44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Paten yarışıyla başlayan koşuda, 2. start ise tekerlekli sandalye sporcuları için verildi.

Elit kategorideki atletlerin startının verilmesinden sonra ise 8 kilometrelik halk koşusu başladı.

60 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği N Kolay İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu. 


44. İstanbul Maratonu İstanbul Maratonu N Kolay İstanbul Maratonu

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