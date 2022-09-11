9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu sona erdi

AA
11 Eylül 2022 Pazar, 15:07
<p>İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu tamamlandı.</p>

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu tamamlandı.

<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yarı maratonda 3 bin sporcu koştu.</p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yarı maratonda 3 bin sporcu koştu.

<p>Genel klasman erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'dan Sezgin Ataç birinci, Kenyalı Sang Bernad Charıuyot ikinci, Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu.</p>

Genel klasman erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'dan Sezgin Ataç birinci, Kenyalı Sang Bernad Charıuyot ikinci, Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu.

<p>Kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediye Spor'dan Sümeyye Erol birinciliği elde ederken, Kasımpaşa Kulübü'nden Sabriye Güzelyurt ikinciliği, Mardin Belediyesi'nden Fatma Arık ise üçüncülüğü kazandı.</p>

Kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediye Spor'dan Sümeyye Erol birinciliği elde ederken, Kasımpaşa Kulübü'nden Sabriye Güzelyurt ikinciliği, Mardin Belediyesi'nden Fatma Arık ise üçüncülüğü kazandı.

<p>Cumhuriyet Meydanı - İnciraltı - Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan yarı maratonun ardından dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.</p>

Cumhuriyet Meydanı - İnciraltı - Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan yarı maratonun ardından dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

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