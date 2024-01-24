44 nerenin plakası? 44 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:06

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:06

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 44 nerenin plakası? 44 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

44 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Şehirleri ayırabilmek için her şehre özel plaka kodu bulunmaktadır. Öyle ki plaka kodları şehirlerin posta kodlarını da oluşturmaktadır. 44 plaka kodu Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Malatya şehrimize ait posta kodudur.

Darende İlçesi Plaka Kodları:

44 DN 001 - 44 DN 999

44 DZ 001 - 44 DZ 999

44 EY 001 - 44 EY 999

44 HC 001 - 44 HC 999

44 MU 001 - 44 MU 999

Battalgazi İlçesi Plaka Kodları:

44 AC 001 - 44 AZ 999

44 DA 001 - 44 DL 999

44 DR 001 - 44 DT 999

44 EA 001 - 44 ES 999

44 EU 001 - 44 EV 999

44 EZ 001 - 44 EZ 999

44 FC 001 - 44 FV 999

44 FY 001 - 44 FZ 999

44 KA 001 - 44 KZ 999

44 LA 001 - 44 LE 999

44 LF 001 - 44 LF 999

44 LH 001 - 44 LH 999

44 M 001 - 44 M 999

44 T 001 - 44 T 999

Pütürge İlçesi Plaka Kodları:

44 DY 001 - 44 DY 999

44 MZ 001 - 44 MZ 999

Arapgir İlçesi Plaka Kodları:

44 DU 001 - 44 DU 999

44 HA 001 - 44 HA 999

44 J 6810 - 44 J 7119

44 DZ 001 - 44 DZ 999

44 MT 001 - 44 MT 999

Hekimhan İlçesi Plaka Kodları:

44 DP 001 - 44 DP 999

44 ET 001 - 44 ET 999

44 MV 001 - 44 MV 999

Doğanşehir İlçesi Plaka Kodları:

44 DV 001 - 44 DV 999

44 FA 001 - 44 FA 999

44 HD 001 - 44 HD 999

44 HR 001 - 44 HT 999

44 MY 001 - 44 MY 999