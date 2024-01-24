44 nerenin plakası? 44 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 44 nerenin plakası? 44 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 44 nerenin plakası? 44 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
44 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Şehirleri ayırabilmek için her şehre özel plaka kodu bulunmaktadır. Öyle ki plaka kodları şehirlerin posta kodlarını da oluşturmaktadır. 44 plaka kodu Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Malatya şehrimize ait posta kodudur.
Darende İlçesi Plaka Kodları:
44 DN 001 - 44 DN 999
44 DZ 001 - 44 DZ 999
44 EY 001 - 44 EY 999
44 HC 001 - 44 HC 999
44 MU 001 - 44 MU 999
Battalgazi İlçesi Plaka Kodları:
44 AC 001 - 44 AZ 999
44 DA 001 - 44 DL 999
44 DR 001 - 44 DT 999
44 EA 001 - 44 ES 999
44 EU 001 - 44 EV 999
44 EZ 001 - 44 EZ 999
44 FC 001 - 44 FV 999
44 FY 001 - 44 FZ 999
44 KA 001 - 44 KZ 999
44 LA 001 - 44 LE 999
44 LF 001 - 44 LF 999
44 LH 001 - 44 LH 999
44 M 001 - 44 M 999
44 T 001 - 44 T 999
Pütürge İlçesi Plaka Kodları:
44 DY 001 - 44 DY 999
44 MZ 001 - 44 MZ 999
Arapgir İlçesi Plaka Kodları:
44 DU 001 - 44 DU 999
44 HA 001 - 44 HA 999
44 J 6810 - 44 J 7119
44 DZ 001 - 44 DZ 999
44 MT 001 - 44 MT 999
Hekimhan İlçesi Plaka Kodları:
44 DP 001 - 44 DP 999
44 ET 001 - 44 ET 999
44 MV 001 - 44 MV 999
Doğanşehir İlçesi Plaka Kodları:
44 DV 001 - 44 DV 999
44 FA 001 - 44 FA 999
44 HD 001 - 44 HD 999
44 HR 001 - 44 HT 999
44 MY 001 - 44 MY 999
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