44 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışmalarda 15 ayrı suçtan 44 yıl 18 gün karara bağlanmış hapis kararı bulunan şüpheli Milas’ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:00
44 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
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Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada hakkında konut dokunulmazlığı ihlali, hırsızlık, kasten yaralama, işyeri dokunulmazlığı ihlali, basit yaralama, mala zarar verme, silahla ateş etme gibi 15 ayrı suçtan karara bağlanmış 44 yıl 18 gün hapis cezası bulunan S.A.S. isimli şüphelinin Milas Aydınlıkevler Mahallesinde olduğu tespit edildi.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikamete yapılan operasyon ile şüpheli S.A.S. yakalandı.

S.A.S. tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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