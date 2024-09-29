44 yıl hapis cezasıyla aranan '18 yaşındaki' firari yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 18 yaşındaki gencin çeşitli suçlardan toplam 44 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

44 yıl hapis cezasıyla aranan '18 yaşındaki' firari yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 23:45

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 27 Eylül günü Süvari Mahallesi’nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde 18 yaşındaki Ç.U.’nun çeşitli suçlardan toplam 44 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

18 yaşındaki firari, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Etiketler: #firari #İzmir

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