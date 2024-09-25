Firariler dışarıda: 14 yıl hapisle aranan şüpheli yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hırsızlık suçundan 14 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Firariler dışarıda: 14 yıl hapisle aranan şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 07:34

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında "aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 14 yıl, 38 ay, 85 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.M.Y.’nin Bodrum’da olduğu tespit edildi.

Turgutreis Mahallesinde Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Hapis Cezası #hapis #muğla

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