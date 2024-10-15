4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den 'Elazığ' açıklaması

Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:37

Güncelleme: 15.10.2024 - 12:38

Elazığ Sivrice'de saat 00.05'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, kent merkezi ve ilçelerde de hissedildi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN TEZAHÜRÜ"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" yorumunu yaptı.

Görür paylaşımında, "Kavakköy-Sivrice/Elazığ’da 4,4 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Sivrice gölüne yakın. Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.