4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den 'Elazığ' açıklaması

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerini sosyal medyadan paylaştı.

4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den 'Elazığ' açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:37

Elazığ Sivrice'de saat 00.05'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, kent merkezi ve ilçelerde de hissedildi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN TEZAHÜRÜ"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" yorumunu yaptı. 

Görür paylaşımında, "Kavakköy-Sivrice/Elazığ’da 4,4 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Sivrice gölüne yakın. Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.


Etiketler: #Naci Görür #Prof. Dr. Naci Görür #deprem #Elazığ

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