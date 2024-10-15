4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den 'Elazığ' açıklaması
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerini sosyal medyadan paylaştı.
Elazığ Sivrice'de saat 00.05'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, kent merkezi ve ilçelerde de hissedildi.
"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN TEZAHÜRÜ"
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" yorumunu yaptı.
Görür paylaşımında, "Kavakköy-Sivrice/Elazığ’da 4,4 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Sivrice gölüne yakın. Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.
Kavakköy-Sivrice/Elazığ’da 4,4 deprem oldu. DepremDoğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Sivrice gölüne yakın. Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Sevgiyle pic.twitter.com/S47kz0ARSh— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 15, 2024
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