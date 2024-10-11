Bartın Amasra'daki deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama
Karadeniz’de Bartın Amasra açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından gözlerin çevrildiği yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA
Bölgede panik yaratan ve çevre illerden de hissedilen Amasra depreminin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama geldi.
Görür depremin Batı Karadeniz Havzası’nda ve kuzey Doruca orojeni üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.
Naci Görür, burada kuzeydoğuya doğru uzanan horst ve grabenler bulunduğunu söyledi.
İşte Naci Görür'ün paylaşımı...
Arkadaslar, Karadeniz’de 5,0 deprem oldu. Deprem B.Karadeniz Havzasinda ve kuzey Doruca orojeni uzerinde burada NE uzanan horst ve grabenler var (Dinu vd 2005) pic.twitter.com/VzIY284qhm— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 11, 2024
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