Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Hangi branşlardan öğretmen atanacak? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Atama bekleyen yüzbinlerce öğretmen için sevindirici haber geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptıkları açıklamalarda öğretmen ataması yapacaklarını belirtti. Öğretmenler ne kadar atama yapılacağını araştırıyor. Peki, Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Hangi branşlardan öğretmen atanacak? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Türkiye'de 600 bine yakın öğretmen adayı atanmayı bekliyor. İş sahibi olmak isteyen öğretmenler, öğretmen atamalarının ne zaman, hangi branşlarda ve ne kadar yapılacağını merak ediyor. Peki, Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Hangi branşlardan öğretmen atanacak? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
NE KADAR ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?
Yapılan açıklamalara göre, 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMEN ATAMALARI HANGİ BRANŞTA, NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
Bakna Özer, yaptığı açıklamada, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
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