45 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi davasında önemli gelişme: Kamu personeline soruşturma izni

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Gaziantep Bölge İdari Mahkemesi, bilirkişi raporunda kusurlu olarak tespit edilen kamu personellerinin yargılanması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itirazı kabul etti. Kamu personeli A.Ö., Ö.T., S.B., Ö.G., C.M.Ö., Y.T.P. ve S.A. için soruşturma izninin verilmemesi kararını kaldırdı.

Konuya ilişkin başvuru daha önce Dulkadiroğlu Kaymakamlığı tarafından reddedilmiş, başsavcılık karara itiraz etmişti.

‘ÇOK İHMAL VAR’

Kararı gazetemize değerlendiren kayıp yakını Nevres Akkaya şunları söyledi:

“Tek sorumlu müteahhit değil. Binanın ruhsat verilmesinden kaçak kat çıkılmasına ve sonrasında denetlenmemesine kadar birçok ihmal söz konusu. Bu da bizlere kamu personellerinin de sorumluluğunun olduğunu gösteriyor. Baştan beri bu kararın alınmasını istiyorduk. Daha önceki başvurularımız olumsuz sonuçlanmıştı. Bu kez olumlu sonuçlandı. Tüm sorumluların hak ettikleri ölçüde cezaya çarptırılmalarını istiyoruz.”

Saitbey Sitesi davasında 1’i tutuklu 6 sanık bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanıyor.