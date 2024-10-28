Saitbey Sitesi'nde önemli gelişme! Kamu personellerine soruşturma izni: 'Yeter derecede suç şüphesi mevcut'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:30

Güncelleme: 28.10.2024 - 15:06

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Saitbey Sitesi, kentsel dönüşüm sonrası yapıldığı halde saniyeler içerisinde yıkılmış ve 45 kişi yaşamını yitirmişti.

Yıkılan binaya ilişkin görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Gaziantep Bölge İdari Mahkemesi, bilirkişi raporunda kusurlu olarak tespit edilen kamu personellerinin yargılanması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu kabul etti.

Soruşturma izninin verilmemesi kararını kaldırdı. Konuya ilişkin başvuru daha önce Dulkadiroğlu Kaymakamlığı tarafından reddedilmiş, Başsavcılık karara itiraz etmişti.

“ADLİ SORUŞTURMA İLE ORTAYA KONABİLİR”

Bölge idari mahkemesinin kararında dikkat çekici ifadeler yer aldı.

Kararda “İtiraz konu olayda daha önce soruşturma izni verilmemesine karar verilmiş ise de sonucu itibariyle belediye görevlileri tarafından yapı işlerine ve ruhsatlarına onay verilen binanın yıkılma neticesinde yürütülen soruşturma kapsamında

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliği ve malzeme kalitesi yetersizliği bulunması sebebiyle

Belediye Kontrol birimi yetkililerinin tali kusurlu oldukları yönündeki tespitlerin bulunduğu dikkate alındığında, olayda adli soruşturma yapılmasına yeter derecede suç şüphesinin mevcut olduğu ve adı geçen görevlilerin cezai sorumluluğu gerektiren bir ihmalin bulunup bulunmadığı hususunun kapsamlı adli soruşturma ile ortaya konabileceğinin sonuç ve kanaatine varılması” ifadelerinde yer verildi.

Gazetemizin ulaştığı o belge.

Kararı gazetemize değerlendiren kayıp yakını Nevres Akkaya ise şunları söyledi:

“Tek sorumlu müteahhit değil. Binanın ruhsat verilmesinden kaçak kat çıkılmasına ve sonrasında denetlenmemesine kadar birçok ihmal söz konusu. Bu da bizlere kamu personellerinin de sorumluluğunun olduğunu gösteriyor.

Baştan beri bu kararın alınmasını istiyorduk. Daha önceki başvurularımız olumsuz sonuçlanmıştı. Bu kez olumlu sonuçlandı. Tüm sorumluların hak ettikleri ölçüde cezaya çarptırılmalarını istiyoruz.”

Saitbey Sitesi davasında 1’ü tutuklu 6 sanık bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanıyor.