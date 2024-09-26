Saitbey Sitesi'nde 5. duruşma 'Başkaları da ölmesin diye'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:38

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:44

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasına karşın depremde 44 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi'nin davasında beşinci duruşma yarın Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Binanın 3,5 katının kaçak olduğunun tespit edildiği davada KTÜ'nün asli kusurlu bulduğu 5 kişiden 2'si,başka bir bilirkişi heyeti tarafından "suç atfedilemez" raporu sonrası tahliye edildi. Kayıp yakınlarının tepkisi üzerine heyet davadan çekilme talebinde bulundu.

"SADECE KENDİMİZ İÇİN DEĞİL"

Bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak belirtilen H.Y.'nin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi olduğu ortaya çıkarken kayıp yakınlarının kamu personellerinin de yargılanmasına ilişkin talebi Dulkadiroğlu Kaymakamlığı tarafından reddedilmişti. Duruşma öncesi gazetemize konuşan kayıp yakını Tuba Erdemoğlu ise şunları söyledi:

"Biz şimdi kaybettiğimi sevdiklerimiz için mücadele ederken bir yandan da gelecekte yaşanacak olası bir depremde tekrardan binlerce kişi ölmesin diye mücadele ediyoruz. Bizim bu mücadelemiz aynı zamanda sizler de ölmeyin diye..."