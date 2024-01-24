45 nerenin plakası? 45 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:09

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:09

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 45 nerenin plakası? 45 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

45 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

45 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Manisa’dır. Osmanlı Devleti yıllarında Saruhan sancağı olarak isimlendirilen Manisa’nın vilayet statüsünü kazanması, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde gerçekleşmiştir.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

45 AC 001 – 45 AZ 999

45 C 0001 – 45 C 9999

45 D 0001 – 45 D9999

45 DA 001 – 45 DZ 999

45 E 0001 – 45 E 9999

45 EA 001 – 45 EA 999

45 FA 001 – 45 FA 999

45 HA 001 – 45 HZ 999

45 KA 001 – 45 KZ 999

45 M 0001 – 45 M 9999

45 MA 001 – 45 MC 999

45 T 0001- 45 T 9999

45 UA 001 – 45 UZ 999

Turgutlu İlçesi Plaka Kodları:

45 MP 001 – 45 MP 999

45 N 0001 – 45 N 9999

45 T 9401 – 45 T 9999

45 TA 001 – 45 TZ 999

45 ZA 0001 – 45 ZZ 9999

Selendi İlçesi Plaka Kodları:

45 MR 001 – 45 MR 999

45 U 0001 – 45 U 9999

45 T 8801 - 45 T 9000

45 VA 0001 – 45 VZ 9999

Sarıgöl İlçesi Plaka Kodları:

45 H 0001 – 45 H 9999

45 MS 001 – 45 MS 999

45 T 8401 – 45 T 8600

45 TA 0001 – 45 TZ 9999

Soma İlçesi Plaka Kodları:

45 MM 001 – 45 MN 999

45 T 9001 – 45 T 9400

45 V 0001 – 45 V 9999

45 VA 001 – 45 VZ 999

45 YA 0001 – 45 YA 9999

Saruhanlı İlçesi Plaka Kodları:

45 ML 001 – 45 ML 999

45 S 0001 – 45 S 9999

45 UA 0001 – 45 UA 9999

45 T 8601 – 45 T 8800

Kula İlçesi Plaka Kodları:

45 K 0001 – 45 K 9999

45 MJ 001 – 45 MU 999

45 RA 0001 – 45 RA 9999

45 T 7501 - 45 T 7800

Salihli İlçesi Plaka Kodları:

45 LA 001 – 45 LZ 999

45 MK 001 – 45 MK 999

45 RA 001 – 45 RZ 999

45 SA 001 – 45 SZ 999

45 SA 0001 – 45 SA 9999

45 T 7801 – 45 T 8400

Kırkağaç İlçesi Plaka Kodları:

45 F 0001 – 45 F 9999

45 MH 001 – 45 MH 999

45 PA 0001 – 45 PZ 9999

45 T 7001 – 45 T 7300

Köprübaşı İlçesi Plaka Kodları:

45 L 0001 – 45 L 9999

45 MV 001 – 45 MV 999

45 T 7301 – 45 T 7500

Gördes İlçesi Plaka Kodları:

45 MG 001 – 45 MG 999

45 NA 0001 – 45 NZ 9999

45 R 0001 – 45 R 9999

45 T 6801 – 45 T 7000

Demirci İlçesi Plaka Kodları:

45 MF 001 – 45 MF 999

45 PA 001 – 45 PZ 999

45 T 6201 – 45 T 6600

Alaşehir İlçesi Plaka Kodları:

45 KA 0001 – 45 KZ 9999

45 ME 001 – 45 ME 999

45 T 5801 – 45 T 6200

45 Z 0001 – 45 Z 9999

45 ZA 001 – 45 ZZ 999

Akhisar İlçesi Plaka Kodları:

45 HA 0001 – 45 HZ 9999

45 MD 001 – 45 MD 999

45 NA 001 – 45 NZ 999

45 T 5201- 45 T 5800

45 Y 0001- 45 Y 9999

45 YA 001 – 45 YZ 999

Gölmarmara İlçesi Plaka Kodları:

45 P 0001 – 45 P 9999

45 MT 001 – 45 MT 999

45 T 6601 – 45 T 6800

Ahmetli İlçesi Plaka Kodları:

45 B 0001 – 45 B 9999

45 MU 001 – 45 MU 999

45 T 5001 – 45 T 5200