45 nerenin plakası? 45 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 45 nerenin plakası? 45 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 45 nerenin plakası? 45 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
45 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
45 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Manisa’dır. Osmanlı Devleti yıllarında Saruhan sancağı olarak isimlendirilen Manisa’nın vilayet statüsünü kazanması, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde gerçekleşmiştir.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
45 AC 001 – 45 AZ 999
45 C 0001 – 45 C 9999
45 D 0001 – 45 D9999
45 DA 001 – 45 DZ 999
45 E 0001 – 45 E 9999
45 EA 001 – 45 EA 999
45 FA 001 – 45 FA 999
45 HA 001 – 45 HZ 999
45 KA 001 – 45 KZ 999
45 M 0001 – 45 M 9999
45 MA 001 – 45 MC 999
45 T 0001- 45 T 9999
45 UA 001 – 45 UZ 999
Turgutlu İlçesi Plaka Kodları:
45 MP 001 – 45 MP 999
45 N 0001 – 45 N 9999
45 T 9401 – 45 T 9999
45 TA 001 – 45 TZ 999
45 ZA 0001 – 45 ZZ 9999
Selendi İlçesi Plaka Kodları:
45 MR 001 – 45 MR 999
45 U 0001 – 45 U 9999
45 T 8801 - 45 T 9000
45 VA 0001 – 45 VZ 9999
Sarıgöl İlçesi Plaka Kodları:
45 H 0001 – 45 H 9999
45 MS 001 – 45 MS 999
45 T 8401 – 45 T 8600
45 TA 0001 – 45 TZ 9999
Soma İlçesi Plaka Kodları:
45 MM 001 – 45 MN 999
45 T 9001 – 45 T 9400
45 V 0001 – 45 V 9999
45 VA 001 – 45 VZ 999
45 YA 0001 – 45 YA 9999
Saruhanlı İlçesi Plaka Kodları:
45 ML 001 – 45 ML 999
45 S 0001 – 45 S 9999
45 UA 0001 – 45 UA 9999
45 T 8601 – 45 T 8800
Kula İlçesi Plaka Kodları:
45 K 0001 – 45 K 9999
45 MJ 001 – 45 MU 999
45 RA 0001 – 45 RA 9999
45 T 7501 - 45 T 7800
Salihli İlçesi Plaka Kodları:
45 LA 001 – 45 LZ 999
45 MK 001 – 45 MK 999
45 RA 001 – 45 RZ 999
45 SA 001 – 45 SZ 999
45 SA 0001 – 45 SA 9999
45 T 7801 – 45 T 8400
Kırkağaç İlçesi Plaka Kodları:
45 F 0001 – 45 F 9999
45 MH 001 – 45 MH 999
45 PA 0001 – 45 PZ 9999
45 T 7001 – 45 T 7300
Köprübaşı İlçesi Plaka Kodları:
45 L 0001 – 45 L 9999
45 MV 001 – 45 MV 999
45 T 7301 – 45 T 7500
Gördes İlçesi Plaka Kodları:
45 MG 001 – 45 MG 999
45 NA 0001 – 45 NZ 9999
45 R 0001 – 45 R 9999
45 T 6801 – 45 T 7000
Demirci İlçesi Plaka Kodları:
45 MF 001 – 45 MF 999
45 PA 001 – 45 PZ 999
45 T 6201 – 45 T 6600
Alaşehir İlçesi Plaka Kodları:
45 KA 0001 – 45 KZ 9999
45 ME 001 – 45 ME 999
45 T 5801 – 45 T 6200
45 Z 0001 – 45 Z 9999
45 ZA 001 – 45 ZZ 999
Akhisar İlçesi Plaka Kodları:
45 HA 0001 – 45 HZ 9999
45 MD 001 – 45 MD 999
45 NA 001 – 45 NZ 999
45 T 5201- 45 T 5800
45 Y 0001- 45 Y 9999
45 YA 001 – 45 YZ 999
Gölmarmara İlçesi Plaka Kodları:
45 P 0001 – 45 P 9999
45 MT 001 – 45 MT 999
45 T 6601 – 45 T 6800
Ahmetli İlçesi Plaka Kodları:
45 B 0001 – 45 B 9999
45 MU 001 – 45 MU 999
45 T 5001 – 45 T 5200
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