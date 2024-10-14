45 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Muğla merkezde ikamet eden 45 yaşındaki Ünsal Soyer evinde ölü bulundu. Savcılık tarafından el konulan olayda Soyer’in kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi.

45 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:22

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Kiramettin Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Ünsal Soyer, evinde hareketsiz şekilde bulundu.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk incelemede Ünsal Soyer’in vefat ettiği belirlendi.

İlk incelemelerde Soyer’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #muğla #ölü bulundu #ev

İlgili Haberler

Hatay'da 11 köpek ölü bulundu

Hatay'da 11 köpek ölü bulundu
Emekli memur evinde ölü bulundu

Emekli memur evinde ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

4 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler