45 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Muğla merkezde ikamet eden 45 yaşındaki Ünsal Soyer evinde ölü bulundu. Savcılık tarafından el konulan olayda Soyer’in kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Menteşe Kiramettin Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Ünsal Soyer, evinde hareketsiz şekilde bulundu.
Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk incelemede Ünsal Soyer’in vefat ettiği belirlendi.
İlk incelemelerde Soyer’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #muğla #ölü bulundu #ev
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- İlber Ortaylı 'Milli bir felaket' diyerek herkesi uyardı
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- 'Öcalan için ev hazırlandı' iddiası
- Tepkilere 'algı' yanıtını verdi
- Kars'ta kışın habercisi hasat başladı