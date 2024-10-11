4 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Karabük’te kendisinden haber alınamayan 86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak’ta Nurçel Çetinkaya (86) isimli vatandaştan haber alamayan komşusu evine gittiği yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde gördü.
ÖLÜ BULUNDU
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Çetinkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaklaşık 4 gün önce öldüğü tahmin edilen Çetinkaya’nın kesin ölüm nedeni Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Etiketler: #karabük
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