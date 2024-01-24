46 nerenin plakası? 46 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 46 nerenin plakası? 46 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 46 nerenin plakası? 46 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
46 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
46 plaka Kahramanmaraş iline ait bir plaka kodudur. Kahramanmaraş ili İç Anadolu Bölgesinde yer alan Ancak Akdeniz Bölgesine de yakın bulunan bir ilimizdir.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
46 A 0001 - 46 A 2000
46 AC 001 - 46 AZ 999
46 DA 001 - 46 DZ 999
46 FA 001 - 46 FZ 999
46 KA 001 - 46 KE 999
46 HA 001 - 46 HZ 999
46 J 0001 - 46 J 1999
46 K 0001 - 46 K 1999
46 M 0001 - 46 M 1999
46 S 0001 - 46 S 1999
46 T 0001 - 46 T 1999
Elbistan İlçesi Plaka Kodları:
46 E 0001 - 46 E 9999
46 EA 001 - 46 EA 999
46 EC 001 - 46 EF 999
46 EH 001 - 46 EH 999
46 EK 001 - 46 EL 999
46 EN 001 - 46 EN 999
46 EP 001 - 46 EZ 999
46 K 3001 - 46 K 3999
46 M 3000 - 46 M 3999
46 ME 001 - 46 ME 999
46 T 3001 - 46 T 4000
Afşin İlçesi Plaka Kodları:
46 D 0001 - 46 D 9999
46 H 0601 - 46 H 0650
46 J 2000 - 46 J 2999
46 K 2000 - 46 K 2999
46 T 2000 - 46 T 2999
46 MD 001 - 46 MD 999
46 S 2000 - 46 S 2999
Andırın İlçesi Plaka Kodları:
46 H 0751 - 46 H 0800
46 K 4000 - 46 K 4999
46 N 0001 - 46 N 9999
Pazarcık İlçesi Plaka Kodları:
46 H 0651 - 46 H 0700
46 K 6000 - 46 K 6999
46 M 6000 - 46 M 6999
46 P 0001 - 46 P 9999
46 T 6001 - 46 T 6999
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