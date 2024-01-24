46 nerenin plakası? 46 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:12

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:12

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 46 nerenin plakası? 46 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

46 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

46 plaka Kahramanmaraş iline ait bir plaka kodudur. Kahramanmaraş ili İç Anadolu Bölgesinde yer alan Ancak Akdeniz Bölgesine de yakın bulunan bir ilimizdir.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

46 A 0001 - 46 A 2000

46 AC 001 - 46 AZ 999

46 DA 001 - 46 DZ 999

46 FA 001 - 46 FZ 999

46 KA 001 - 46 KE 999

46 HA 001 - 46 HZ 999

46 J 0001 - 46 J 1999

46 K 0001 - 46 K 1999

46 M 0001 - 46 M 1999

46 S 0001 - 46 S 1999

46 T 0001 - 46 T 1999

Elbistan İlçesi Plaka Kodları:

46 E 0001 - 46 E 9999

46 EA 001 - 46 EA 999

46 EC 001 - 46 EF 999

46 EH 001 - 46 EH 999

46 EK 001 - 46 EL 999

46 EN 001 - 46 EN 999

46 EP 001 - 46 EZ 999

46 K 3001 - 46 K 3999

46 M 3000 - 46 M 3999

46 ME 001 - 46 ME 999

46 T 3001 - 46 T 4000

Afşin İlçesi Plaka Kodları:

46 D 0001 - 46 D 9999

46 H 0601 - 46 H 0650

46 J 2000 - 46 J 2999

46 K 2000 - 46 K 2999

46 T 2000 - 46 T 2999

46 MD 001 - 46 MD 999

46 S 2000 - 46 S 2999

Andırın İlçesi Plaka Kodları:

46 H 0751 - 46 H 0800

46 K 4000 - 46 K 4999

46 N 0001 - 46 N 9999

Pazarcık İlçesi Plaka Kodları:

46 H 0651 - 46 H 0700

46 K 6000 - 46 K 6999

46 M 6000 - 46 M 6999

46 P 0001 - 46 P 9999

46 T 6001 - 46 T 6999