47 nerenin plakası? 47 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:14

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:14

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 47 nerenin plakası? 47 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

47 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de kullanılmakta olan 47 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, verilecek cevap Mardin olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında bir sancak olan Mardin, 1924 yılında vilayet statüsü kazanmış ve şehrin bu durumu bugüne kadar devam etmiştir.

Mardin Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

47 AC 001 - 47 AZ 999

47 DA 001 - 47 DR 999

47 H 0001 - 47 H 1000

???????47 M 0001 - 47 M 2000

???????47 M 5001 - 47 M 9999

???????47 S 0001 - 47 S 1000

???????47 T 0001 - 47 T 2000

???????47 T 5001 - 47 T 7000

Nusaybin İlçesi Plaka Kodları:

47 M 4001 - 47 M 5000

47 NA 001 - 47 NZ 999

47 S 4001 - 47 S 5000

47 T 4001 - 47 T 5000

Midyat İlçesi Plaka Kodları:

47 LA 001 - 47 LE 999

47 M 3001 - 47 M 4000

47 S 001 - 47 S 999

47 T 3001 - 47 T 4000

Kızıltepe İlçesi Plaka Kodları:

47 KA 001 - 47 KZ 999

???????47 M 2000 - 47 M 2300

???????47 PA 001 - 47 PZ 999

???????47 S 2001 - 47 S 2030

???????47 T 2000 - 47 T 3000