47 nerenin plakası? 47 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 47 nerenin plakası? 47 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 47 nerenin plakası? 47 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
47 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de kullanılmakta olan 47 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, verilecek cevap Mardin olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında bir sancak olan Mardin, 1924 yılında vilayet statüsü kazanmış ve şehrin bu durumu bugüne kadar devam etmiştir.
Mardin Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
47 AC 001 - 47 AZ 999
47 DA 001 - 47 DR 999
47 H 0001 - 47 H 1000
???????47 M 0001 - 47 M 2000
???????47 M 5001 - 47 M 9999
???????47 S 0001 - 47 S 1000
???????47 T 0001 - 47 T 2000
???????47 T 5001 - 47 T 7000
Nusaybin İlçesi Plaka Kodları:
47 M 4001 - 47 M 5000
47 NA 001 - 47 NZ 999
47 S 4001 - 47 S 5000
47 T 4001 - 47 T 5000
Midyat İlçesi Plaka Kodları:
47 LA 001 - 47 LE 999
47 M 3001 - 47 M 4000
47 S 001 - 47 S 999
47 T 3001 - 47 T 4000
Kızıltepe İlçesi Plaka Kodları:
47 KA 001 - 47 KZ 999
???????47 M 2000 - 47 M 2300
???????47 PA 001 - 47 PZ 999
???????47 S 2001 - 47 S 2030
???????47 T 2000 - 47 T 3000
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