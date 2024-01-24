48 nerenin plakası? 48 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:17

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:17

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 48 nerenin plakası? 48 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

48 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

48 plaka kodu Muğla iline aittir. Muğla'ya kayıtlı araçların plaka kodları 48 ile başlar.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

48 AC 001 – 48 AZ 999

48 DA 001 – 48 DZ 999

48 EA 001 – 48 EZ 999

48 G 8000 – 48 G 8200

48 MB 001 – 48 MB 500

48 NA 001 – 48 NZ 999

48 S 0001 – 48 S 0500

48 T 0001 – 48 T 1000

48 TM 0001 – 48 TM 1000

Bodrum İlçesi Plaka Kodları:

48 G 8401 – 48 G 8600

48 MC 001 – 48 MC 500

48 S 0501 – 48 S 1500

48 T 6501 – 48 T 8000

48 TM 6501 – 48 TM 8000

48 TA 001 – 48 TZ 999

48 UA 001 – 48 TZ 999

48 VA 001 – 48 VZ 999

Milas İlçesi Plaka Kodları:

48 G 9201 – 48 G 9300

48 KA 001 – 48 KZ 999

48 LA 001 – 48 LZ 999

48 MD 301 – 48 MD 400

48 S 3501 – 48 S 4500

48 T 5501 – 48 T 6500

48 TM 5501 – 48 TM 6500

48 U 0001 – 48 U 9999

Marmaris İlçesi Plaka Kodları:

48 G 8601 – 48 G 8800

48 M 0001 – 48 M 9999

48 MC 501 – 48 MC 999

48 N 0001 – 48 N 9999

48 P 0001 – 48 P 9999

48 S 1501 – 48 S 2500

48 T 4001 – 48 T 5000

48 TM 4001 – 48 TM 5000

48 SA 001 – 48 SA 999

Dalaman İlçesi Plaka Kodları:

48 D 0001 – 48 D 9999

48 G 9000 – 48 G 9100

48 MD 101 – 48 MD 200

48 S 5501 – 48 S 6000

48 T 2501 – 48 T 3000

48 TM 2501 – 48 TM 3000

48 MD 801 – 48 MD 999

Fethiye İlçesi Plaka Kodları:

48 F 0001 – 48 F 9999

48 FA 001 – 48 FZ 999

48 G 8201 – 48 G 8400

48 MB 501 – 48 MB 999

48 S 2501 – 48 S 3500

48 T 3001 – 48 T 4000

48 TM 3001 – 48 TM 4000

48 GA 001 – 48 GZ 999

48 H 0001 – 48 H 9999

48 ME 001 – 48 ME 999

Köyceğiz İlçesi Plaka Kodları:

48 G 9401 – 48 G 9500

48 HA 001 – 48 HZ 999

48 K 0001 – 48 K 9999

48 MD 501 – 48 MD 600

48 S 6501 – 48 S 7000

48 T 1501 – 48 T 2000

48 TM 1501 – 48 TM 2000

Datça İlçesi Plaka Kodları:

48 G 9101 – 48 G 9200

48 MD 201 – 48 MD 300

48 R 0001 – 48 R 9999

48 S 6001 – 48 S 6500

48 T 5001 – 48 T 5500

48 TM 5001 – 48 TM 5500

Ortaca İlçesi Plaka Kodları:

48 G 8801 – 48 G 8999

48 MD 001 – 48 MD 100

48 RA 001 – 48 RZ 999

48 S 4501 48 S 5000

48 T 2001 – 48 T 2500

48 TM 2001 – 48 TM 2500

Yatağan İlçesi Plaka Kodları:

48 G 9301 – 48 G 9400

48 MD 401 – 48 MD 500

48 S 5001 – 48 S 5500

48 TM 1001 – 48 TM 1500

48 T 1001 - 48 T 1500

48 YA 001 – 48 YZ999