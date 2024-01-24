48 nerenin plakası? 48 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 48 nerenin plakası? 48 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 48 nerenin plakası? 48 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
48 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
48 plaka kodu Muğla iline aittir. Muğla'ya kayıtlı araçların plaka kodları 48 ile başlar.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
48 AC 001 – 48 AZ 999
48 DA 001 – 48 DZ 999
48 EA 001 – 48 EZ 999
48 G 8000 – 48 G 8200
48 MB 001 – 48 MB 500
48 NA 001 – 48 NZ 999
48 S 0001 – 48 S 0500
48 T 0001 – 48 T 1000
48 TM 0001 – 48 TM 1000
Bodrum İlçesi Plaka Kodları:
48 G 8401 – 48 G 8600
48 MC 001 – 48 MC 500
48 S 0501 – 48 S 1500
48 T 6501 – 48 T 8000
48 TM 6501 – 48 TM 8000
48 TA 001 – 48 TZ 999
48 UA 001 – 48 TZ 999
48 VA 001 – 48 VZ 999
Milas İlçesi Plaka Kodları:
48 G 9201 – 48 G 9300
48 KA 001 – 48 KZ 999
48 LA 001 – 48 LZ 999
48 MD 301 – 48 MD 400
48 S 3501 – 48 S 4500
48 T 5501 – 48 T 6500
48 TM 5501 – 48 TM 6500
48 U 0001 – 48 U 9999
Marmaris İlçesi Plaka Kodları:
48 G 8601 – 48 G 8800
48 M 0001 – 48 M 9999
48 MC 501 – 48 MC 999
48 N 0001 – 48 N 9999
48 P 0001 – 48 P 9999
48 S 1501 – 48 S 2500
48 T 4001 – 48 T 5000
48 TM 4001 – 48 TM 5000
48 SA 001 – 48 SA 999
Dalaman İlçesi Plaka Kodları:
48 D 0001 – 48 D 9999
48 G 9000 – 48 G 9100
48 MD 101 – 48 MD 200
48 S 5501 – 48 S 6000
48 T 2501 – 48 T 3000
48 TM 2501 – 48 TM 3000
48 MD 801 – 48 MD 999
Fethiye İlçesi Plaka Kodları:
48 F 0001 – 48 F 9999
48 FA 001 – 48 FZ 999
48 G 8201 – 48 G 8400
48 MB 501 – 48 MB 999
48 S 2501 – 48 S 3500
48 T 3001 – 48 T 4000
48 TM 3001 – 48 TM 4000
48 GA 001 – 48 GZ 999
48 H 0001 – 48 H 9999
48 ME 001 – 48 ME 999
Köyceğiz İlçesi Plaka Kodları:
48 G 9401 – 48 G 9500
48 HA 001 – 48 HZ 999
48 K 0001 – 48 K 9999
48 MD 501 – 48 MD 600
48 S 6501 – 48 S 7000
48 T 1501 – 48 T 2000
48 TM 1501 – 48 TM 2000
Datça İlçesi Plaka Kodları:
48 G 9101 – 48 G 9200
48 MD 201 – 48 MD 300
48 R 0001 – 48 R 9999
48 S 6001 – 48 S 6500
48 T 5001 – 48 T 5500
48 TM 5001 – 48 TM 5500
Ortaca İlçesi Plaka Kodları:
48 G 8801 – 48 G 8999
48 MD 001 – 48 MD 100
48 RA 001 – 48 RZ 999
48 S 4501 48 S 5000
48 T 2001 – 48 T 2500
48 TM 2001 – 48 TM 2500
Yatağan İlçesi Plaka Kodları:
48 G 9301 – 48 G 9400
48 MD 401 – 48 MD 500
48 S 5001 – 48 S 5500
48 TM 1001 – 48 TM 1500
48 T 1001 - 48 T 1500
48 YA 001 – 48 YZ999
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