48 yaşındaki kadın, yıllardır kızının kimlik bilgileriyle yaşıyor

10 Aralık 2021 Cuma, 19:20

ABD gündemini meşgul eden olayda 48 yaşındaki Laura Oglesby, 22 yaşındaki öz kızının kimliğini çaldığı ortaya çıktı.

The New York Times'ın haberine göre, sahte kimliğiyle ilk olarak 2016'da Hays adında bir sosyal güvenlik kartı başvurusunda bulunan ve kısa sürede onay alarak yeni belgelerine kavuşan Oglesby, adının Lauren Hays olduğunu ve 22 yaşında olduğunu söyleyerek herkesi kendine inandırdı.

2016 yılında 43 yaşında olan kadın, ardından ehliyet başvurusu için kızının kimlik bilgilerini kullandığını itiraf etti.

'YAŞINA İNANAN ERKEK ARKADAŞLARI BİLE VARDI'

Mountain View Polis Departmanı'ndan Şef Jamie Perkins verdiği demeçte, 'Herkesi kendine inandırdı. 22 yaşında olduğuna inanan erkek arkadaşları bile olduğunu' belirtti.

BİNLERCE DOLAR KREDİ ALDI

Oglesby, federal öğrencilere sağlanan 9 bin 400 dolar krediden faydalandı. Ardından bir öğrenci fonu olan Pell Grants için 5 bin 920 dolar, üniversitenin kitapçısından satın alınan kitaplar için 337 dolar ve finans masrafları için 1863 dolar aldığı belirlendi.

Birçok sahtecilik suçu işleyen 48 yaşındaki kadının, 5 yıla kadar federal hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Savunma anlaşmasının koşullarına göre, Oglesby ayrıca Missouri'deki Southwest Baptist Üniversitesi'ne ve kızı Lauren Ashleigh Hays'a 17 bin 521 dolar tazminat cezasına çarptırılacak.

Sosyal güvenlik sahte karkriminoloji ve ceza adaleti profesörü olan Nikos Passas, kimlik hırsızlığının en yaygın suçlar arasında olduğunu belirtti.