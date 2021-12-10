Gözler ABD'deydi: Veriler açıkladı altın fırladı
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Son 39 yılın zirvesini görürken altın fiyatları yükselişe geçerken, gram 798 lirayla rekor kırdı.
ABD'de TÜFE, kasım ayında yüzde 0,8 arttı. Yüzde 0,7 olan beklenti sonrasında altın yükselişe geçti.
Açıklamadan önce 1772 dolardan işlem gören ons altın, 1782 dolar seviyesinin üzerini gördü.
Kurdaki yükselişin etkisiyle artan gram altın fiyatı da 798 liraya kadar yükseldi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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