ABD'de Cumhuriyetçi vekiller Noel'i silahlı fotoğrafla kutladı

Fotoğrafları "korkunç" olarak tanımlayan sosyal medya kullanıcıları, vekillere tepki gösterdi.

Silah taşıma sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhuriyetçi vekil Boebert, daha önce de Zoom üzerinden düzenlenen çevrimiçi bir komite toplantısına, raflarında tüfeklerin göründüğü bir kitaplığın önünde konuşarak katılmıştı.

Kaynak: NTV