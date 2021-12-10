ABD'de Cumhuriyetçi vekiller Noel'i silahlı fotoğrafla kutladı
ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Kentucky Milletvekili Thomas Massie’nin ailesiyle çekildiği silahlı Noel fotoğrafının ardından benzer bir poz Cumhuriyetçi milletvekili Lauren Boebert'den geldi. Fotoğrafta silah tutan dört çocuğuyla birlikte Noel ağacının önünde poz veren Boebert tepkilerin hedefi oldu.
Boebert, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Boebert ailesi arkanızı kolluyor, Thomas Massie! (Ama sizin için fazla cephanemiz yok)" notunu düştü.
İlk silahlı Noel fotoğrafını paylaşan vekil Massie, 'Noel babadan cephane isteyerek, "Noel’iniz kutlu olsun. Noel baba, lütfen cephane getir" demişti.
Fotoğrafları "korkunç" olarak tanımlayan sosyal medya kullanıcıları, vekillere tepki gösterdi.
Silah taşıma sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhuriyetçi vekil Boebert, daha önce de Zoom üzerinden düzenlenen çevrimiçi bir komite toplantısına, raflarında tüfeklerin göründüğü bir kitaplığın önünde konuşarak katılmıştı.
Kaynak: NTV
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