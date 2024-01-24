49 nerenin plakası? 49 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:19

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:19

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 49 nerenin plakası? 49 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

49 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

49 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Muş vilayetidir. Daha önceleri Bitlis’e bağlı bir ilçe olarak bulunan Muş, 1929 yılında çıkartılan bir kanunla vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Muş Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

49 AC 001 - 49 AZ 999

49 J 1000 - 49 J 1999

49 M 0001 - 49 M 9999

49 T 0001 - 49 T 0599

49 T 0900 - 49 T 9999

Varto İlçesi Plaka Kodları:

49 F 0001 - 49 F 9999

49 J 4000 - 49 J 4999

49 T 0601 - 49 T 0699

Bulanık İlçesi Plaka Kodları:

49 D 0001 - 49 D 9999

49 J 2000 - 49 J 2999

49 T 0701 - 49 T 0799

Malazgirt İlçesi Plaka Kodları:

49 E 0001 - 49 E 9999

49 J 3000 - 49 J 3999

49 T 0801 - 49 T 0900