HKP Erdoğan, TÜRGEV, Ensar ve TURKEN Vakfı için harekete geçti

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD’deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söyledi.

12 İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları konuyu yargıya taşıdı. HKP avukatları; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Halil Mutlu, Ömer Faruk Albayrak, Haluk Gani, Hazine ve Maliye Bakanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt ve Kurul Üyeleri, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Ağaç ve Ensar Vakfı Yöneticileri, TÜRGEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ve TÜRGEV Vakfı Yöneticileri, TURKEN Vakfı Başkanı Behram Turan ve TURKEN Vakfı Yöneticileri ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

11 SUÇLAMA YÖNETİLDİ

HKP avukatları; Erdoğan, TÜRGEV, Ensar, TURKEN Vakfı Başkanları ve Yöneticileri dâhil 12 kişinin, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Zimmet”, “İrtikâp”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi”, “Güveni Kötüye Kullanma”, “Nüfuz Ticareti”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Denetim görevinin ihmali”, “Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama” ile “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi Kaçakçılık” suçlarını işlediklerini belirtti.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarına başvurulması talep edildi. Erdoğan, TÜRGEV, Ensar, TURKEN Vakfı Başkanları ve Yöneticilerinin aralarında olduğu 12 isim hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılması talep edildi.

“AKP İKTİDARI VAKIFLAR ELİYLE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARINI YURT DIŞINA KAÇIRIYOR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak, şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Halkımız, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ın çocukları eliyle kurulan vakıfların yurt dışına para transferleriyle ilgili önemli belgeler ve bilgiler paylaştı. Ortada ciddi anlamda gerek Türk Ceza Kanunu bakımından gerekse Vergi Usul Kanunu bakımından onlarca suç bulunmaktadır.

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak zaten geçmişten bu yana bu vakıfların TÜRGEV’in, Ensar’ın ve başka benzer vakıfların özellikle kamu malını aşırmada ve vurgunda nasıl araç olarak kullanıldıklarına dair teşhirlerimizi ve suç duyurularımızı yapmıştık. Bu son bilgilerle artık Türkiye’de topladıkları paraları yurt dışına yani Amerika’ya hatta o Amerika’da da yine TÜRGEV ve Ensar’ın birlikte kurduğu TURKEN isimli vakfa transfer edildiği kanıtlanmış oldu. Halkın Kurtuluş Partisi bu ülkeyi seven, sayan ülkenin kamu kaynaklarının yurt dışına kaçırılmasına karşı mücadele eden bir partidir. Aslında Osmanlı’da vakıflar eliyle soyuluyordu. Günümüz Türkiye’sinde de çıkar amaçlı suç örgütüne dönüşmüş olan AKP İktidarının vakıflar eliyle ülkemizin kaynaklarını, ülkemizin birikimlerini kendi dünyalıklarını yapmak üzere yurt dışına kaçırdığını gösteriyor. Ve bunun bir suç olduğunun bilinciyle peşine düşmüş durumdayız. Bu mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.”