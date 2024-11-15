4.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den korkutan 'Malatya' açıklaması: 'Büyük deprem üretme potansiyeli var!'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:45

Güncelleme: 15.11.2024 - 11:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Öte yandan deprem, çevre illerden de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

'ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: BÜYÜK DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR

Paniğe neden olan deprem sonrası, Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den flaş bir paylaşım geldi.

X hesabından haritalı bir paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4,9 deprem; Çardak ile Malatya Faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay zonuna daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin.