Son Dakika: Mesut Özil, Başakşehir'e transfer oldu
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, sarı lacivertlilerle yollarını ayırmasının ardından yeni takımını buldu. Mesut Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Resmi imzaların, 14 Temmuz Perşembe günü atılması bekleniyor.
BAŞAKŞEHİR'İN 'MESUT ÖZİL' PAYLAŞIMI
Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" ifadeleri yer aldı. İmza olarak ise "Göksel Gümüşdağ" yazıldı.
"...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek."— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022
Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/vAtR8oGzwP
Gümüşdağ'ın geçmiş bir röportajına ait olan bu sözlerin tamamı şöyleydi:
"Umarım Mesut’la yollarımız bir gün Başakşehir’de kesişir. Eğer bizde oynamak isterse onu transfer etmek için her şeyi yaparız."
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