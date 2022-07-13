Son Dakika: Mesut Özil, Başakşehir'e transfer oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:53
Son Dakika: Mesut Özil, Başakşehir'e transfer oldu
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Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, sarı lacivertlilerle yollarını ayırmasının ardından yeni takımını buldu. Mesut Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Resmi imzaların, 14 Temmuz Perşembe günü atılması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'İN 'MESUT ÖZİL' PAYLAŞIMI 

Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" ifadeleri yer aldı. İmza olarak ise "Göksel Gümüşdağ" yazıldı.

Gümüşdağ'ın geçmiş bir röportajına ait olan bu sözlerin tamamı şöyleydi:

"Umarım Mesut’la yollarımız bir gün Başakşehir’de kesişir. Eğer bizde oynamak isterse onu transfer etmek için her şeyi yaparız."


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