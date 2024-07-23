Kurtarmaya çalışıyorlardı: 13 yaşındaki çocuk asansör boşluğuna düşüp öldü

Ankara'da Beren Su Bolat (13), ailesi ile misafirliğe gittiği apartmanda asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 18:12
Kurtarmaya çalışıyorlardı: 13 yaşındaki çocuk asansör boşluğuna düşüp öldü
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Olay, saat 16.00 sıralarında Beren Su Bolat'ın ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'deki apartmanda meydana geldi. Beren Su Bolat, iddiaya göre arkadaşıyla asansöre bindi. 

Bolat ve arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. Yakınları, çocukları kurtaramayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. 

Çocuklardan biri kurtarılırken, Beren Su Bolat bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcı, polis eşliğinde binada inceleme yaptı. 

İncelemenin ardından Beren Su Bolat'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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