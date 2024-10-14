4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

Silivri’de binanın 4'üncü katından düşen Gülsüm Sokur (59) hayatını kaybetti.

4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 21:59

Olay, saat 16.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hüseyin Tufan Sokakta meydana geldi. 

Binanın 4'üncü katında oturan Gülsüm Sokur, henüz bilinmeyen bir neden pencereden düştü. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sokur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Sokur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #silivri #Kadın

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