Silivri’de çocuğunun gözü önünde eşini darbetti!

İstanbul Silivri’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, çocuğunun gözü önünde eşini darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri’de çocuğunun gözü önünde eşini darbetti!
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İHA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:46

Olay, 2 Ekim Çarşamba günü Silivri Fatih Mahallesi’nde bulunan Leyla Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Simge Karakiraz (26), eşi Birkan Karakiraz’la (27) konuşmak için sahilde buluştu. Buluşmaya kızı S.G.’yi de götüren genç kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darbedildi.

Sahilde genç kadına birkaç kez tokat atan şahıs, çocuğunun çığlıklarına rağmen şiddete devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, edinilen bilgiye göre Birkan Karakiraz, daha sonra evlerine giderek burada da genç kadını darp ve tehdit etmeye devam etti. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan şiddet mağduru kadın, emniyet görevlileri tarafından Silivri Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Firari durumda olan saldırgan kocayı yakalanmasına yönelik ise Silivri Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sürüyor. Konuyla ilgili Silivri nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #silivri #darp

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