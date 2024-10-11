Silivri’de kuyumcu soygunu: 2 kilo 'altın' çalındı

Silivri’de sabaha karşı bir kuyumcuya gelen maskeli 4 kişi içeride bulunana 2 kilo altını alarak kaçtı.

Silivri’de kuyumcu soygunu: 2 kilo 'altın' çalındı
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İHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:31

Silivri Başkomutan Caddesi’nde 04.30 sıralarında, maskeli dört kişi araçla geldikleri kuyumcunun kepeği açarak içeri girdi.

DÜKKAN SAHİBİ ALARMI DUYUP GELDİ

50 saniye de içeride yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtılar. Alarmı duyup gelen kuyumcu sahibi şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.


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