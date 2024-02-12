5 araç birbirine girdi: Güvenlik önlemi alan 2 polis ölümden döndü

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:40

Güncelleme: 12.02.2024 - 11:41

Feci kaza sabah 07.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Yalova’dan Bursa istikametine giden bir otomobil yavaşlayınca arkasında seyir halinde olan hafif ticari araç yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda duramayarak önündeki otomobile çarptı.

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza için yol güvenliği almaya çalışan 2 polis memuru bu esnada meydana gelen ikinci kazada üzerine gelen araçtan kaçmak isterken bariyerlerden atlamak zorunda kaldı.

3 aracın daha karıştığı ikinci kazadan kaçan trafik polisleri Ali Akkoç (51) ve İbrahim Akçelik (29) hafif yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulans sevk edildi. Hafif yaralı iki polis memuru Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kazaya toplam 5 araç karışırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.