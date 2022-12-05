5 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

05 Aralık 2022 Pazartesi, 08:02

Türkiye'nin havası, kış mevsimine resmen girmiş durumda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 8°C, 12°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 9°C

Kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 14°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI -2°C, 6°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 8°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 8°C, 17°C

Az bulutlu ve açık