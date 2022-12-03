3 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 08:30

Türkiye, kış havasına resmen girmiş bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Uşak, Sivas ve Yozgat ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey, Çanakkale'nin doğu, Kütahya'nın batı ve kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İşte il ve bölgelere göre hava tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale merkez hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 14°C

İl geneli hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak ve Muğla ile Kütahya'nın batı ve kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 15°C, 23°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas ve Yozgat illeri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 9°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Ağrı, Ardahan ve Van çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 2°C, 7°C

Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM 1°C, 6°C

Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 4°C, 11°C

Parçalı bulutlu

VAN 2°C, 7°C

Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu