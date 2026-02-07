5 ay önce de kurşunlanmış... İstanbul'da markete silahlı saldırı: Yaralı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.02.2026 08:46:00
Sultangazi'de gece saatlerinde bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Market sahibi saldırıda yakalanırken, marketin 5 ay önce de kurşunlandığı öğrenildi.

50. Yıl Mahallesi E Caddesi üzerinde bulunan bir markette dün akşam saat 23.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; maskeli oldukları öğrenilen 2 kişi markete silahlı saldırı düzenledi. İki el ateş ettikten sonra saldırganlar yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonucu marketin sahibi E.C.'nin bacağından ve kasığından olmak üzere 2 yerinden yaralandığı tespit edildi. Yaralı E.C. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceme ekipleri marketin içini incelemeye aldı. Yaya olarak kaçan saldırganları yakalamak için polis ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

5 AY ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞ

Öte yandan E.C.'nin sahibi olduğu marketin 5 ay önce de kurşunlandığı, E.C.'nin adli makamlara başvurduğu ve polis ekipleri tarafından bir süre koruma tahsis edildiği de iddia edildi. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

