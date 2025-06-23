5 ayda 312 çocuk önlenebilir ihmaller nedeniyle hayatını kaybetti

FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nin 2025 Ocak-Mayıs dönemine ilişkin hazırladığı “Çocuk Yaşam Hakkı İhlalleri Bilgi Notu”, Türkiye’de çocukların karşı karşıya kaldığı sistematik ihlalleri gözler önüne serdi.

Rapora göre, yılın ilk beş ayında en az 365 çocuk önlenebilir nedenlerle hayatını kaybederken, bu ölümlerin 312’si devletin düzenleme, denetleme ve önleme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle gerçekleşti.

KARTALKAYA’DA TOPLU ÇOCUK ÖLÜMÜ

En fazla çocuk ölümü, Kartalkaya’daki otel yangını sebebiyle Bolu’da (38) yaşandı. Diğer önde gelen iller arasında Riha (26), İstanbul (25), Konya (22) ve Dîlok (19) yer aldı. Çocuk ölümlerinin hem kentsel hem kırsal alanlarda yaygın olduğu raporda vurgulandı.

TRAFİK KAZALARI VE İŞ CİNAYETLERİ…

Trafik kazaları, çocuk ölümlerinde en büyük sebep olarak öne çıktı; 91 çocuk yetersiz denetim ve güvenlik önlemleri nedeniyle hayatını kaybetti. İş cinayetlerinde ise 26 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Şiddet kaynaklı ölümler 30 çocuğu etkilerken, intiharlar 13 çocuğun hayatını sonlandırmasına neden oldu.

DEVLET İHMALLERİ DE ÖNE ÇIKTI

Devlet hizmetlerindeki eksiklikler de çocuk ölümlerine yol açtı. Sağlık hizmetlerindeki ihmaller nedeniyle 27, eğitim hizmetlerindeki eksiklikler nedeniyle ise 14 çocuk yaşamını yitirdi. Mülteci çocuklar ise sınır geçişleri, kazalar ve sağlık ihmalinden kaynaklanan nedenlerle 36 can kaybına uğradı.

ÇOCUK HAK ÖRGÜTÜNDEN ÇAĞRI

FİSA, raporunda çocukların korunması için güvenli kamusal hizmetlerin sağlanması, denetimlerin artırılması, ruh sağlığı hizmetlerinin erişilebilir kılınması, mülteci çocukların hak temelli korunması ve çocuk işçiliğine karşı önlemlerin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

