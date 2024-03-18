5 aylık bebek şurup içtikten sonra boğularak hayatını kaybetti
Esenyurt'ta, beşikte yüzüstü yatan 5 aylık bebek, boğularak hayatını kaybetti.
İstiklal Mahallesi'nde iddiaya göre; beş aylık bebeği Y.D.'ye bir kaşık ağrı kesici şurubu veren anne, ardından bebeği beşiğe koyarak yanından ayrıldı. Sırtüstü yattığı beşikte ters dönen bebek kustu. Anne durumu farkederek bebeğini en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen 5 aylık bebeğin öldüğü belirlendi.
İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili hastanede inceleme başlattı. Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu.
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