Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: Ölenler arasında bebek ve çocuklar da var!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot 8 mil açıkta battı. Sahil Güvenlik ekipleri 4 kişiyi sağ kurtarırken 5'i çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:59
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin yaklaşık 8 mil açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battığı ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. 

Bölgeye sevk edilen ekipler açıkta 4 kişi sağ kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürereken, olayla ilgili bilgi veren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ilk belirlemelere göre 2'si bebek 8 ölü olduğunu botta kaç kişinin olduğuna dair sağlıklı bilgi olmadığını söyledi. 

"ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"

Kendisinin de bölgede olduğunu söyleyen Vali Aktaş, şunları kaydetti: 

"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, 8 ölü var. Tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef ölüler arasında 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor." 

ÖLENLERİN SAYISI 21'E YÜKSELDİ

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan son açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."


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