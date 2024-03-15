Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: Ölenler arasında bebek ve çocuklar da var!
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot 8 mil açıkta battı. Sahil Güvenlik ekipleri 4 kişiyi sağ kurtarırken 5'i çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin yaklaşık 8 mil açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battığı ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler açıkta 4 kişi sağ kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürereken, olayla ilgili bilgi veren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ilk belirlemelere göre 2'si bebek 8 ölü olduğunu botta kaç kişinin olduğuna dair sağlıklı bilgi olmadığını söyledi.
"ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"
Kendisinin de bölgede olduğunu söyleyen Vali Aktaş, şunları kaydetti:
"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, 8 ölü var. Tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef ölüler arasında 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor."
ÖLENLERİN SAYISI 21'E YÜKSELDİ
Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan son açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."
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