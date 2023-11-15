5 aylık hamile kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu: Eşi gözaltında

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 5 aylık hamile Fidda Uzun (24) evinde gece geç saatlerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Uzun’un gözaltına alınan eşi Ahmet Uzun (24) temizlediği av tüfeğinin kazara ateş aldığını öne sürdü.

DHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:36
5 aylık hamile kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu: Eşi gözaltında
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Olay, gece geç saatlerde Çömlekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun ailesinin evinden silah sesi geldiğini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evde 5 aylık hakime Fidda Uzun'u kanlar içerisinde buldu. 

Yapılan incelemede hamile kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fidda Uzun'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, eşi Ahmet Uzun ise jandarma ekiplerince evin arka bahçesinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. 

İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Uzun’un, temizlediği tüfeğini asmak istediği sırada kazayla ateş alması sonucu olayın yaşandığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şanlıurfa kadın cinayeti av tüfeği

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