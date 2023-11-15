Denizli’de şüpheli ölüm: Yaşlı kadın 7'nci kattan düştü!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:28

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:28

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi 736 Sokak'ta sabah 06.40 sıralarında şüpheli bir ölüm meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; oturduğu binanın 7. katında dengesini kaybeden Aysel Değirmencioğlu (60), pencereden aşağıya düştü. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Değirmencioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Değirmencioğlu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.