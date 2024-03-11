Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:13
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'de yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen E.K'nin saklandığı adresi tespit etti.

Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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