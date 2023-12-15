5 ayrı suçtan aranıyordu... Muğla'da yakalandı!

Bodrum'da 5 ayrı suçtan 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:06
5 ayrı suçtan aranıyordu... Muğla'da yakalandı!
Abone Ol google-news

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Hakkında bina içinde "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "mühür bozma", "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından 10 yıl 150 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.K. adlı şahsın, Bodrum’da olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Ortakent Mahallesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün yapılan operasyon ile yakalandı. Y.K. adlı şahıs, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bodrum ceza hapis hırsızlık Operasyon şüpheli

İlgili Haberler

44 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

44 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
Cinayetten 23 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Cinayetten 23 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
24 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

24 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

En Çok Okunan Haberler