5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı, yanındaki erkek katledildi: Börekçide dehşet saçan eşinden şikayetçi olmadı

Olay, 9 Aralık 2024'te Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

Eşinin kendisini aldattığını düşünen işitme engelli fabrika işçisi Aykut Elmas, olay günü işe gitme bahanesiyle evden çıktı. Kendisi gibi işitme engelli olan 1 çocuğunun annesi eşi Mavuş Elmas'ı bekleyen Elmas, bir süre sonra evden çıktığını gördü.

KADINI BIÇAKLADI, YANINDAKİ ERKEĞİ KATLETTİ

Eşinin, Hayrullah Karadeniz'le börekçide buluştuğunu gören Aykut Elmas, yakındaki marketten bıçak alıp işletmeye girdi. Elmas, bıçakla önce Karadeniz'i ardından araya girmeye çalışan eşi Mavuş Elmas'ı defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde 11 bıçak darbesi alan Hayrullah Karadeniz'in öldüğü belirlendi. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mavuş Elmas ise kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Aykut Elmas, polis tarafından takip edilip, yakalandı. Tutuklanan Elmas hakkında, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamenin kabul edildiği Çorlu 1'inci Ceza Mahkemesi'nde Aykut Elmas'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, olaydan ağır yaralı kurtulan Mavuş Elmas, ölen Hayrullah Karadeniz'in akrabaları, sanık Elmas ve taraf avukatları katıldı.

İŞARET DİLİYLE SAVUNMA YAPTI

Savunmasını işaret diliyle yapan Aykut Elmas, şüphe üzerine olay günü eşini, kendisini kiminle aldattığını öğrenmek için takip ettiğini söyledi. Elmas, “Olay günü ‘İşe gidiyorum’ diye evden çıktım. Daha sonra eşimi takip etmeye başladım. Olayın olduğu sokak üzerinde börekçiye girdiğini gördüm. Yanında biri vardı, sonra ucuzluk pazarına giderek, bıçağı aldım. Ve börekçiye geldiğimde bu olay oldu. Eşimin bir gün önce başka bir şahısla aldattığını söylemesinin verdiği psikolojik durum ile plan yapmadan eşimin yanındaki şahsa saldırdım. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi.

İşitme engelli Mavuş Elmas da işaret diliyle verdiği ifadesinde Elmas ile 7,5 yıllık evli olduklarını ve eşinin kendisini kıskanıp, telefonlarını kontrol ettiğini söyledi. Bu yüzden telefonuna şifre koyduğunu belirten Mavuş Elmas, "Olaydan bir gün önce eşimle tartıştık. Tartışma sırasında ona 'Seni aldatıyorum' dedim. Olayda ölen Hayrullah ile 1 ay önce tanıştım, aramızda mesajlaştık. Eşimle aramıza olan tartışmayı anlattıktan bir gün sonra Hayrullah ile buluşarak börekçiye gittik. Hayrullah sırtı kapıya dönük oturduğumuz sırada gelen Aykut, bıçağı sallamaya başladı. Aykut bıçakla bana da saldırdı ve bilincimi kaybettim. Olayla ilgili Aykut Elmas'tan şikayetçi değilim" diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "Neden onun yüzüğünü takıyorsun, neden boşanmıyorsun" sorusu üzerine Elmas, "Ona acıyorum. Ölen Hayrullah'ın hiçbir suçu yoktu. Ona üzüldüm, halen de çok üzülüyorum" karşılığını verdi.

38 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada verilen aranın ardından savcılık mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Aykut Elmas hakkında, Hayrullah Karadeniz'i 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapis, Mavuş Elmas'a karşı 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 38 yıla kadar hapis cezası talep edildi.