5 bin 599 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulmak isterken ters şeritten kaçmaya çalışan ve kısa süreli bir kovalamaca sonrası yakalanan araçta 5 bin 599 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:40
5 bin 599 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheli bir aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. Polisleri gören araç sürücüsü ise ters şeritten kaçarak kurtulmaya çalıştı.

Kısa süren bir kovalamaca sonrası araç Yolçatı mevkiinde durduruldu.

Polis ekipleri güzergahta yapılan kontrolde ve araç içerisinde yaptığı aramada 5 bin 599 adet sentetik ecza maddesi (uyuşturucu hap) ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan R.Ö. ve O.S., isimli şahıslar ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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