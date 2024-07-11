Son Dakika... AFAD duyurdu: Afyon'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesinde peş peşe 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 07:45
Son Dakika... AFAD duyurdu: Afyon'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesinde peş peşe 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

6 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM

Saat 06.24'te 6.99 km derinlikte gerçekleşen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 06.30'da 6.99 km derinlikte 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadesini kullandı.


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