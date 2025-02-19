5 gün önce evden çıkmıştı: Kayıp demans hastası Kırıkkale'de aranıyor
Kırıkkale'de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolan demans hastası Aydemir Şatay'ı (70) bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan demans hastası Aydemir Şatay, 14 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Babası Aydemir Şatay'a ulaşamayan K.Ş., durumu polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik güçleri tarafından Şatay'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarından Şatay'ın izine ulaşmaya çalışan polis, bugün de cep telefonunun son sinyal verdiği Etiler Mahallesi çevresinde arama yaptı.
Boş araziler, dere kenarları, bodrum katları, metruk binaların çevresinde sürdürülen aramada, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.
Etiketler: #demans hastası #demans
En Çok Okunan Haberler
-
- Aktrol Bölükbaşı'nı 'besleyen' isimleri açıkladı!
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- MHP’li Adan'dan AKP sıralarına ‘azar’: ‘Terbiyeli ol’
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Neden ‘ikinci parti’ olduğunu açıkladı!
- ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı
- Arda Güler yönetime iletti! Sezon sonu...
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!