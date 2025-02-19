5 gün önce evden çıkmıştı: Kayıp demans hastası Kırıkkale'de aranıyor

Kırıkkale'de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolan demans hastası Aydemir Şatay'ı (70) bulmak için arama çalışması başlatıldı.

5 gün önce evden çıkmıştı: Kayıp demans hastası Kırıkkale'de aranıyor
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:22

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan demans hastası Aydemir Şatay, 14 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Babası Aydemir Şatay'a ulaşamayan K.Ş., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik güçleri tarafından Şatay'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarından Şatay'ın izine ulaşmaya çalışan polis, bugün de cep telefonunun son sinyal verdiği Etiler Mahallesi çevresinde arama yaptı.

Boş araziler, dere kenarları, bodrum katları, metruk binaların çevresinde sürdürülen aramada, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı. 


Etiketler: #demans hastası #demans

İlgili Haberler

Uzmanlardan korkutan uyarı: 'Depresyon demans riskini iki kat artırabilir'

Uzmanlardan korkutan uyarı: 'Depresyon demans riskini iki kat artırabilir'
Harvard’dan kritik araştırma: İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir

Harvard’dan kritik araştırma: İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
Bilim insanları, kolesterol değişimi ile demans arasındaki ilişkiyi keşfetti

Bilim insanları, kolesterol değişimi ile demans arasındaki ilişkiyi keşfetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler