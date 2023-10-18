5 gündür haber alınamayan uzman çavuş, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Batman’da 5 gündür kendisinde haber alınamayan uzman çavuş, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan
bilgilere göre, merkez Belde Mahallesi F1 Home Konutlarında ikamet eden uzman
çavuş Adem Y.'nin ev sahibi kirayı almak için eve gitti. Kapıyı çalan ev
sahibi, haber alamayınca durumu emlakçı ve askerin arkadaşına bildirdi.
CANSIZ
BEDENİ BULUNDU
Emlakçı
ve askerin arkadaşı da kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca kapıyı kırarak
içeri girerek Adem Y.'nin silahlı vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı.
Durumun
112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi
sevk edildi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
DAİREYİ
20 GÜN ÖNCE KİRALAMIŞ
Bir
çocuk babası olan uzman çavuşun daireyi 20 gün önce kiraladığı öğrenildi. Olayla
ilgili soruşturma sürüyor.
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