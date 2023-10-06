Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Recep Parlak (26), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli Uzman Çavuş Recep Parlak, 11 Eylül'de teröristlerin taciz ateşiyle yaralandı.
MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Hastaneye kaldırılan Recep Parlak, dün doktorların müdahalesine karşın şehit oldu. 10 ay önce evlenen ve eşi hamile olan şehidin cenazesi, öğle saatlerinde askeri uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehidin naaşını havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile milletvekilleri, şehidin yakınları ve bölge halkı karşıladı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Daha sonra kara yoluyla Kahta ilçesine getirilen şehidin cenaze namazı Bayraktar Mahallesi'ndeki Çağrı Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırıldı.
Namazın ardından cenaze aracına taşınan tabuta kapanan yakınları gözyaşı döktü.
Uzman Çavuş Recep Parlak'ın cenazesi, Kozağaç köyü mezarlığına defnedildi.
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