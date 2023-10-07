5 gündür haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

Kayseri'de 5 gündür haber alınamayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen O.A. adlı kişi evindeki kanepede ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 17:20
5 gündür haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Kahveci Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan O.A.'dan (30) haber alamayan komşuları, evden yayılan koku üzerine polise haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren polis ve sağlık ekipleri, O.A.'yı oturma odasındaki kanepede ölü halde buldu.

Savcının incelemesinin ardından ölümü şüpheli bulunan O.A.'nın cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. O.A.'nın annesinin bir süre önce hayatını kaybettiği, babasının huzurevinde kaldığı ve kendisinin de zihinsel engelli olduğu öğrenildi.


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